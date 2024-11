Anteprima24.it - Spari a Casoria, indagini dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa idella compagnia disono intervenuti in via Salvo D’Acquisto per l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono stati rinvenuti alcuni bossoli. In corso accertamenti per verificare se ci sono feriti. Secondo gli accertamenti deidue persone, entrambe già note alle forze dell’ordine e che potrebbero essere coinvolte nella sparatoria, sono rimaste ferite. Un 58enne è ricoverato presso l’ospedale di Frattamaggiore, mentre un uomo di 40 anni in quello di Acerra. I due sono stati colpiti da diversi proiettili, in vari punti del corpo. Sono in codice rosso e prognosi riservata. Proseguono leper ricostruire la dinamica dei fatti e la matrice.L'articolodeiproviene da Anteprima24.