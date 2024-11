.com - Sospiro di sollievo per McTominay

(Adnkronos) – Se la Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per la partita con il Milan, il Napoli può tirare undiper le condizioni di Scott. A un quarto d'ora dalla fine di Polonia-Scozia il centrocampista azzurro aveva accusato un problema al piede e poco dopo è stato sostituito, facendo scattare l'allarme in casa Napoli e per i fantallenatori. Stando a quanto anticipato da SkySport, il centrocampista scozzese non ha riportato alcun infortunio e – dunque – sarà regolarmente a disposizione per la partita con la Roma in programma domenica alle 18 per la tredicesima giornata di campionato.