Ilrestodelcarlino.it - Scoppola a Porto Viro. Bisogna solo ripartire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

arriva una bellaper la Smartsystem Essence Hotels che torna a casa con un pugno di mosche. Rispetto al successo ottenuto in trasferta nel precedente turno contro Reggio Emila, lo stop in Veneto potrebbe sembrare per la Virtus un passo indietro: "E’ difficile valutare se è un passo indietro rispetto alla prestazione in terra emiliana, di sicuro non è un passo in avanti – a parlare è il diesse fanese Mattia Brunetti -, ma quello che è certo è checi ha messo sotto in battuta, firmando una prestazione veramente impressionante, ci hanno poi messo tantissima pressione, questo non ci ha permesso di sviluppare il nostro gioco. L’avversario ci ha messo la testa sott’acqua e quando succede questo si perde di lucidità". Il dirigente storico biancorosso continua la sua analisi: "Non so se è un passo indietro, ma sicuramente non abbiamo offerto una buona prestazione.