Gaeta.it - Sciopero generale della sanità in Abruzzo: oltre l’80% di adesione e partecipazione massiccia a Roma

Facebook WhatsAppTwitter La protesta degli operatori sanitari inha raggiunto un livello significativo, con un’che si attesta intorno al, in linea con le medie nazionali. Questoè il risultatocrescente frustrazione nei confrontisituazione sanitaria italiana, che ha spinto un gran numero di personale medico e infermieristico a unirsi a una manifestazione di carattere nazionale a. Dalla regione sono partiti due pullman, trasportando un gruppo numeroso di partecipanti, confermando l’urgenza di un cambiamento nel sistema sanitario.Le motivazioni delloA rendere noto il quadroprotesta è stato Alessandro Grimaldi, segretario regionale dell’Anaao Assomed. Grimaldi, che ricopre ruoli importanti presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila e nell’Asl provinciale, ha evidenziato come le promesse fatte dal Governo non siano state realizzate.