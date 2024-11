Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, Palmieri premiato al Gran Galà

Non sarà stato l’anno del, il 2024 sul quale pesa inevitabilmente la retrocessione della scorsa primavera, ma è stato sicuramente l’anno di Francesco. Prima di essere promosso, da Responsabile del settore giovanile, a Direttore Sportivo, il dirigente barese – in neroverde dal 2015 – aveva già avuto modo di festeggiare lo scudetto della ‘sua’ Primavera – che un paio di mesi ha vinto anche la Supercoppa – e nella prima squadra che oggi allena Grosso c’è anche il ‘suo’ marchio, sigillato dalla presenza, nel gruppo che rincorre la promozione agli ordini di Fabio Grosso, di diversi profili provenienti da qual vivaio del qualeè stato Responsabile "Sono nove e – ha detto a TMW – ci stanno dando unade mano". Nessuno stupore, allora, se proprioè stato, come miglior dirigente di settore giovanile, in occasione della XIII edizione del ‘del Calcio’ andato in scena lunedi sera a Latina.