Richiesta di un elenco pubblico per intermediari fiscali e tutela dei professionisti in malattia

Facebook WhatsAppTwitter Un recente convegno nazionale ha suscitato un vivace dibattito in merito a due questioni cruciali per il mondo professionale e per la corretta informazione dei contribuenti. Il presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Riccardo Alemanno, ha evidenziato l’esigenza di un registroconsultabile deglie la necessità di garantire equità aiin stato dio infortunio. Questi argomenti sono stati trattati in occasione del XIII Convegno Nazionale, tenutosi a Roma presso l’Hotel Nazionale.L’importanza di undiAlemanno ha sottolineato che glisvolgono un ruolo fondamentale nell’ambito delle relazioni tra fisco e contribuenti. La loro attività non solo facilita il processo di gestione delle pratiche, ma assicura anche che i diritti dei contribuenti siano adeguatamenteti.