Eccoci qui, pronti a leggere il bollettino stellare che non ha peli sulla lingua. Oggi i pianeti non vogliono essere tuoi amici, ma tuoi specchi: riflettono tutto ciò che non vuoi vedere. Non è colpa loro se sei così, ma di sicuro sono bravi a fartelo notare. Tira fuori il tuo coraggio e affronta le verità scomode di questa giornata. Ariete(21 marzo – 19 aprile)L’entusiasmo ti spinge avanti come un treno, ma purtroppo oggi sei sui binari sbagliati. Fermati un attimo: correre senza una direzione non è leadership, è confusione. Toro (20 aprile – 20 maggio)Testardo come sei, oggi rischi di impantanarti in una discussione inutile. Ricorda: a volte cedere non è debolezza, è strategia. Ma tu, questo, lo capirai. mai. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi sei più incostante di una connessione Wi-Fi in montagna.