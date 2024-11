Universalmovies.it - Nosferatu | Il film horror di Robert Eggers sarà vietato ai minori

Nella notte italiana la MPAA ha classificato con il tanto temuto R-Rated (ai) il nuovodidal titolo.La notizia è stata confermata poco fa dagli specialisti in genereBloody Disgusting. Le motivazioni per la quale si è optato per il rating più alto in assoluto sono: “Contenuti violenti e sanguinosi, nudità esplicita e alcuni contenuti sessuali“. Ovviamente, questa notizia è semplicemente una conferma della volontà dello stesso, da sempre indirizzato verso il R-Rated per il suo nuovo.Ildistribuito nelle sale USA il prossimo Natale.I Poster dei ProtagonistiNote di produzioneIlè stato scritto e diretto da. Nel cast spazio per Willem Dafoe, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Lily-Rose Depp, con Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney e Ralph Ineson.