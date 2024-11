Napolipiu.com - Neres: “Vi racconto la gioia del gol al Maradona. Ai tifosi faccio una promessa”| VIDEO

L’attaccante brasiliano del Napoli si è raccontato in una lunga intervista: dalla sua infanzia in Brasile al sogno azzurro, fino all’impegno per il futuro.Davidha aperto le porte della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale del Napoli. Il talento brasiliano ha ripercorso la sua storia, partendo dall’infanzia: “Ho avuto un’infanzia felice, trascorsa giocando all’aperto con gli amici. Correvo molto e il calcio era sempre presente. I miei idoli erano Ronaldinho, Messi e Neymar”.L’attaccante azzurro ha poi ricordato alcuni momenti storici del calcio brasiliano: “Del Mondiale 2002 vinto dal Brasile ricordo soprattutto la finale e la punizione memorabile di Ronaldinho contro l’Inghilterra. Un altro momento indimenticabile è stato il trionfo del San Paolo nel Mondiale per Club del 2005, quando la mia squadra del cuore divenne campione”.