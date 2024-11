Napolipiu.com - Napoli-Roma è Conte vs Ranieri: il duello dei signori della panchina

Due storie diverse ma parallele si incrociano al Maradona: da una parte l’aggiustatoreche ha risollevato il, dall’altra Sir Claudio chiamato per il miracolo.Iltra Antonioe Claudiosi rinnova al Maradona, dove domenica si sfideranno due tecnici che hanno fatto la storia del calcio inglese prima di ritrovarsi in Italia. “Asarà difficilissimo”, ha ammessoin questi giorni, con il suo caratteristico sopracciglio inarcato.I rapporti tra i due sono eccellenti, ma in campo non c’è spazio per l’amicizia. Un anno facenava cona Quartu Sant’Elena, mentre De Laurentiis già lo corteggiava per il dopo-Garcia. In quell’occasione Sir Claudio ricordò anche la sua esperienza napoletana, con Careca, Zola e Alemao, nel primodel post-Maradona.