Medioetruria, si riparte. Giani: "Asse con l'Umbria e subito più Frecce"

La missione in Umbria serve a riaprire la partita. E a ricucire la trama istituzionale tra Firenze e Perugia dopo lo strappo su Creti. Localizzazione indicata dai tecnici del tavolo ministeriale e confermata dal ministro Salvini qualche settimana fa con tanto di risorsegnate: 10 milioni per la prima tranche. Ora la partita si riapre e a farlo è il governatore toscano Eugenioche ha già incrociato il tema tra le strette di mano con la neogovernatrice umbra Stefania Proietti. "Mi sono complimentato con lei per l’importante vittoria e abbiamo concordato il percorso da seguire". La via, per il momento non ancora ferrata, è quella del "tavolo congiunto di lavoro insieme ai tecnici delle due Regioni per incrociare e condividere una serie di valutazioni che alla fine dovranno portare a una sintesi".