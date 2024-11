Ilfattoquotidiano.it - Matteo Berrettini o Lorenzo Musetti: chi sarà il secondo singolarista a Malaga? Le scelte di Volandri per tentare il bis in Coppa Davis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fugato (quasi) ogni dubbio, ora c’è anche l’ufficialità: Filippoha scelto la squadra che volerà aper provare a bissare il successo dello scorso anno in. Oltre a Jannik Sinner, fresco vincitore delle Nitto ATP Finals, a Torino, e numero uno italiano e del mondo, la decisione è ricaduta su, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.che rispecchiano l’andamento di una stagione storica per il tennis e per lo sport italiano. Certo, sarebbero potute essere diverse: mancano, infatti,Arnaldi eSonego, presenti invece nel 2023, e Flavio Cobolli, protagonista di un exploit che lo ha visto passare dalla 101esima posizione del ranking mondiale di inizio anno alla 32esima attuale.Madanno garanzie:per la maggiore esperienza, sicuramente anche per i numeri di una stagione molto importante per entrambi.