Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 5-9, Europei curling femminile in DIRETTA: le scozzesi si impongono su una buona Italia (senza Constantini)

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento è esattamente tra 120 minuti, con il cruciale incontro dell’maschile, impegnata contro la Germania. A PIU’ TARDI!15:59 Questa, invece, la classifica aggiornataRound Robin StandingsSquadra Vittorie PerditeA-Division WomenSUI80 QITA6 2 QSWE62 QSCO53DEN44NOR44TUR44EST17HUN17LTU17© 2024 Worldand CURLIT Ltd., all rights reserved15:58 Questi, dunque, i risultati definitivi della sessione delle 13:00Current ResultsA-Women SCO 9 officialPista A ITA 5 10 EndsA-WomenSUI 13 officialPista BHUN 1 6 EndsA-WomenDEN 9 officialPista CEST 4 9 EndsA-WomenSWE 5 officialPista DTUR 7 10 EndsA-WomenLTU 1 officialPista ENOR 9 7 Ends15:57 Non possono rimproverarsi davvero niente le nostre ragazze, brave a crederci fino alla fine tentando il tutto e per tutto con una bocciata non andata buon fine.