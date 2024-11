Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Europei curling 2024 in DIRETTA: tra poco la sfida alla rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:51 A questo proposito, vediamo la classifica aggiornataRound Robin StandingsSquadra Vittorie PerditeA-Division MenSCO61GER52ITA5 2 SUI52SWE52NOR43CZE25NED25AUT16ENG0717:49 Latra l’altro rappresenta una delle inside più grandi del. La squadraha lo stesso ruolino di marcia dell’, dunque cinque vittorie e due sconfitte.17:47 Gli azzurri si preparano ad unaimportantissima, specie dopo la sconfitta non calcolata di questa mattina contro la Norvegia. Serve una vittoria per raddrizzare il cammino in vista delle semifinali17:45 BUONASERA AMICI DI OA SPORT, mancano 15 minuti all’inizio della garaLADI-SCOZIA DIFEMMINILE DALLE 13.