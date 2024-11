Lipsia 2 recuperi per l’Inter ma anche due out! Ex Serie A in dubbio

Leggi su Inter-news.it

Martedì 26 novembreospiterà a Milano il, nella quinta partita di Champions League. Arrivano aggiornamenti dall’infermeria del club tedesco.IMPEGNI – Finita la sosta per le nazionali, da ora in avanti si giocherà praticamente sempre.sabato alle 15 sarà ospite del Verona al Marcantonio Bentegodi per la partita della tredicesima giornata diA. I nerazzurri vanno a caccia del primato e potrebbero sfruttarel’impegno del Napoli, oggi capolista, contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Ma serve innanzitutto vincere sul campo dell’Hellas. Martedì sera poi la Beneamata ospiterà a San Siro ildi Marco Rose nella quinta giornata di Champions League. Match già importante per indirizzare le sorti europee delnazionale. Una vittoria, la quarta, avvicinerebbe la squadra di Simone Inzaghi verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.