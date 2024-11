Ilgiorno.it - L’antico parco di Villa Finzi: "Qui scuole, orti e templi. È il migliore in zona Gorla"

In questo anticodietro viale Monza sorgono due tempietti neoclassici. Il Tempio dell’Innocenza, in superficie, è una costruzione a otto colonne ricoperta dal glicine. Il Tempio della Notte, ipogeo, si trova in una grotta artificiale non più accessibile e nascosta sotto una collinetta. Sono i segni distintivi deldi, in, fatto costruire nel 1829 dal conte Batthyàny, proprietario della dimora. Nella seconda metà del secolo la nuova padrona, FannyOttolenghi, fece edificare una "casa-giardino per i bambini di", seguita, nei primi del ‘900, da un "rifugio per ragazzi inabili". Passato al Comune nel 1934, dentro alora c’è un asilo nido, una materna, una scuola elementare e vari servizi per i cittadini. "E da pochi anni pure glicollettivi", ricorda Valentina Gatti, che abita vicino.