Ilrestodelcarlino.it - La Rata blinda la porta: "Ora siamo più equilibrati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Della Maceratese viene messa in risalto la produzione offensiva che ne fa la squadra più prolifica dell’Eccellenza con 20 reti segnate, poco meno di 2 ad incontro. Nelle ultime due uscite però il team di Possanzini è tornato su livelli ottimali anche nella fase difensiva. Era dalla seconda giornata che la Maceratese non subiva reti e dopo 7 turni è capitato per due volte consecutive, prima con il Montefano e domenica al "Del Conero" contro i Portuali Dorica. Un fatto assai positivo perché, si sa, nel calcio l’attacco fa divertire ma normalmente è con la tenuta difensiva che si vincono i campionati. Ne abbiamo parlato proprio con l’estremo difensore biancorosso, il portiere Federico Gagliardini. "Per me è doppiamente un bel momento – esordisce il classe 1994 ex Primavera della Juventus – il fatto che non subiamo reti è un segnale che abbiamo migliorato alcuni aspetti".