La misura del mondo sta in una Nuvola | online il programma di Più Libri Più Liberi 2024

PiùPiùscalda i motori e fa partire il conto alla rovescia per l’inaugurazione della sua ventitreesima edizione, che avrà luogo il prossimo 4 dicembre e durerà fino all’8 dicembre. Sarà, come di consueto, la suggestivadi Fuksas ad ospitare la Fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione è promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Si tratta, ormai da tempo, di un richiamo irresistibile per gli addetti ai lavori e per tutti gli appassionati di letteratura, nonché di uno degli eventi più apprezzati della stagione.