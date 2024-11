Formiche.net - Italia-India, un ponte strategico attraverso l’Imec. Parla Dreosto

La recente visita indel senatore Marcooffre spunti rilevanti per analizzare le prospettive di cooperazione tra, in particolareil progetto Imec (Indo-Middle East-Europe Corridor)., rappresentante dal Friuli Venezia Giulia e membro dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri e Difesa, è stato tra i protagonisti di una serie di incontri di alto livello, incluso un dialogo con il ministrono dei porti, Sarbanand Sonwal, e la partecipazione al “Sagarmanthan”, il forum sugli oceani organizzato dal think tank Observer Research Foundation.La sua presenza insi inserisce in un contesto più ampio di rinnovata attenzionena verso le connessioni strategiche tra l’Indo-Pacifico e il Mediterraneo Allargato, dove Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia potrebbero svolgere un ruolo cruciale.