Il Papa benedice le cliniche mobili "Salus" per i bambini in Egitto

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) –Francesco ha ricevuto una delegazione dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, costituita dal Presidente Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già suo Segretario personale, dal Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dal Presidente della Società italiana RI Group, del Presidente della Fondazione Hospitals Without Borders, dal Presidente della Fondazione Fratellanza Umana in, dai rappresentanti della Società Teladoc e della Società Butterfly e da alcuni membri e benefattori che hanno contribuito a questa iniziativa.Francesco ha benedetto le due, posizionate in Piazza dei Protomartiri Romani, che verranno inviate e messe a disposizione per le cure deiammalati e vittime della guerra e dei loro familiari, nei posti dove mancano strutture sanitarie.