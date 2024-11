Unlimitednews.it - Il Genoa si affida a Vieira per rilanciarsi in classifica

GENOVA (ITALPRESS) – La sosta per le nazionali registra un altro cambio in panchina in Serie A. Dopo Lecce (Giampaolo per Gotti) e Roma (Ranieri per Juric), a pochi giorni dalla sfida-salvezza contro il Cagliari, in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Ferraris, ilha annunciato ieri l’esonero di Alberto Gilardino per poi ufficializzare oggi l’arrivo in panchina di Patrick, ex centrocampista di Milan, Arsenal, Juve e Inter. Per il 48enne tecnico francese si tratta della prima esperienza in panchina in Italia dopo aver allenato il New York City in Mls, Nizza e Strasburgo in Ligue 1 e il Crystal Palace in Premier League. Gilardino era arrivato alnell’estate 2022 per guidare la Primavera ma a dicembre dello stesso anno era stato promosso sulla panchina della prima squadra per sostituire l’esonerato Blessin.