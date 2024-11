Lanazione.it - Il controllo della Ztl, sotto la lente i motorini. Ecco il nuovo strumento

Fucecchio, 20 novembre 2024 – Sanzioni anche in assenza di vigili. Dal prossimo 22 novembre anche i veicoli a due ruote potranno essere sanzionati in caso di violazioni durante l’accesso alla Ztl del centro storico di Fucecchio e all’Apu del Poggio Salamartano anche senza la presenza di un agentepolizia municipale. Sarà la novità introdotta dalsistema di– annuncia l’amministrazione comunale – che andrà a sostituire loin vigore da gennaio 2018, che fino a oggi non ha permesso di sanzionare i veicoli a due ruote se non in presenza del personalepolizia municipale. Ilsistema, invece, prevede la possibilità di sanzionare anche questo tipo di veicoli. L’altra novità introdotta dalriguarda la possibilità di accertare le violazioni all’accessoZtl anche attraverso i fotogrammi delle targhe anteriori.