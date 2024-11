Ilrestodelcarlino.it - Guida una Porsche rubata, arrestato mentre fa benzina a Medicina

(Bologna), 20 novembre 2024 – Automobilistadurante i controlli alla circolazione stradale: era già sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. I carabinieri della Tenenza di, comandati dal tenente Luca Filopei, hannoun 37enne, italiano, senza fissa dimora, per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Era alladi unaCayenne risultata. L’arresto è stato appunto eseguito dai carabinieri durante i controlli di routine. Transitando nei pressi della stazione di servizio di via San Vitale Ovest, l’attenzione dei militari a bordo di una pattuglia verso le 23.30 è stata richiamata dall’atteggiamento sospetto di un automobilista, poi identificato nel 37enne, che si era fermato per fare il rifornimento di carburante alla