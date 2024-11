Rompipallone.it - Guardiola, deciso il futuro: la scelta sulla Serie A

Pephaquale sarà il suoe dove allenerà il prossimo anno: il tecnico sta per firmare.Pepnon sta certamente vivendo il suo miglior momento da quando è alla guida del Manchester City, ovvero da ben nove stagioni. Mai era successo nella sua carriera di incappare in quattro sconfitte di fila, come accaduto prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il suo City ha infatti alzato bandiera bianca in Coppa di Lega contro il Tottenham, in campionato a Bournemouth e a Brighton e infine in Champions League a Lisbona, dove lo Sporting ha inflitto una vera e propria batosta (4-1) ai campioni d’Inghilterra in carica. La pausa è probabilmente arrivata nel momento migliore e ha permesso adi riordinare le idee in vista dei prossimi impegni.Attualmente il Manchester City ha un ritardo di 5 punti dalla capolista Liverpool in Premier League e non rientra tra le prime otto della League Phase di Champions League (ovvero uno dei posti che garantirebbe il passaggio agli ottavi senza passare per il playoff).