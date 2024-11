Superguidatv.it - Finché morte non ci separi, la recensione dell’horror

La bella, biondissima, Grace diventerà ufficialmente la moglie di Alex, ultimo rampollo della ricca famiglia Le Domas, che ha costruito il suo impero finanziario su un popolare gioco da tavolo dal successo globale. La festa di matrimonio viene celebrata nella sfarzosa villa, con boschetto annesso, appartenente alla dinastia da generazioni ma la prima notte di nozze non è esattamente quella che la fresca sposa si sarebbe aspettata.Innon ci, Grace scopre infatti con sorpresa come tutti i nuovi membri che entrano a far parte di quella ristretta ed elitaria cerchia debbano partecipare a un gioco. La sera stessa la protagonista si ritrova a partecipare all’estrazione di una carta, dal quale potrebbe dipendere il suo destino. Malauguratamente la fortuna non le arride e sceglie per lei il nascondino: Grace si ritroverà al centro di una partita mortale, nella quale dovrà nascondersi dagli altri invitati e dai padroni di casa se vorrà arrivare viva all’alba.