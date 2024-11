Gaeta.it - Esplosione in azienda galvanica ad Arezzo: quattro feriti e gravi danni all’edificio

Facebook WhatsAppTwitter Un evento inquietante ha scosso questa mattina la zona industriale di San Zeno, alla periferia di, quando un’ha colpito la Safimet, un’nota per la lavorazione e il recupero di metalli preziosi. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, portando a immagini di pronta risposta dei servizi di emergenza, mentre la notizia si diffonde rapidamente fra i residenti e le autorità locali.L’evento e le prime ricostruzioniSecondo quanto emerso dalle prime indagini, l’ha avuto origine all’interno della struttura della Safimet, dove erano in corso operazioni di recupero di metalli. Le dinamiche esatte che hanno portato all’incidente sono ancora sotto inchiesta, ma le fonti indicano che si trattasse di un cantiere attivo. Alle 10 in punto, un improvviso scoppio ha risuonato nel complesso industriale, seminando caos e preoccupazione tra i lavoratori e nel vicinato.