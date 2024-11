Amica.it - Emma, la fine del tour e di un anno incredibile: «Grazie per tutto l’amore»

Leggi su Amica.it

(askanews) – Si è concluso il 17 novembre dal PalaFlorio di Bari l’indi. Ad unesatto dalSouvenir in Da Club e dopo un’estate sui palchi dei principali festival della penisola,ha festeggiato insieme al suo pubblico con i 3 live nei palasport di Milano, Roma e Bari undi grandi emozioni e successi, partito con l’ultimo progetto discografico Souvenir.Da novembre 2023 a novembre 2024,ha realizzato 37 concerti, passando dal live intimo e rock and roll dei Club, ai palchi estivi dei principali festival della penisola fino ad arrivare ai 3 Palasport di Milano, Roma e Bari, per un totale di 100.000 spettatori.: “Ci siamo divertiti, emozionati, abbracciati”«Da mezzo mondo, fino ad oggi, è stato un viaggio, sopratperché l’abbiamo fatto insieme.