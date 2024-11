Davidemaggio.it - E poi il Silenzio: Pablo Trincia racconta su Sky il disastro di Rigopiano

I casi di cronaca appassionano il pubblico e scatenano la sua empatia come nient’altro, e proprio per questo vengono spesso usati per sceneggiare serie tv e crearci prodotti talvolta memorabili. Altre volte, invece, ci si limita ai fatti, sapendo che già quelli da soli bastano a costruire una grande emozione: è il caso di E poi il– Ildi, documentario Sky Original al via questa sera.Cinque episodi ispirati all’omonimo podcast, prodotti da Sky Italia e Sky TG24 in collaborazione con Chora Media, che andranno in onda su Sky TG24, Sky Documentaries e Sky Crime così distribuiti: i primi due oggi, mercoledì 20 novembre, altri due domani e l’episodio finale venerdì 22 novembre alle 21.00.Are quanto avvenne nel gennaio del 2017 atra video inediti, testimonianze dirette di sopravvissuti, parenti delle vittime e soccorritori, sarà, che ha scritto la docuserie insieme a Debora Campanella e al regista Paolo Negro.