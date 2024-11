Di GennaroVlahovic non è un fenomeno

Terzotemponapoli.com - Di Gennaro”Vlahovic non è un fenomeno”

Di Gennaro”Vlahovic non è un”“Non è ilche pensavamo, si trovi un allenatore ad hoc. Meglio Thuram”.Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: vi riportiamo il passaggio in cui si concentra sul centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, al centro delle discussioni per via delle parole rilasciate dal ritiro della nazionale serba. Secondo l’ex Fiorentina, con una punta al suo fianco deve correre e difendere meno e quindi risulta più lucido sotto porta.Di Gennaro”Vlahovic non è un”“Vuole andar via a gennaio? Vada, ma non dica certe cose. Prima era Allegri a essere penalizzante, o almeno questo ci veniva raccontato, ora non va bene nemmeno Motta. Si trovi un allenatore ad hoc. Forse Vlahovic non è ilche pensavamo fosse.