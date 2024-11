Darmian | Inzaghi grande persona oltre che allenatore Istanbul brucia ma spero di riprovarci

Leggi su Ilnerazzurro.it

Una delle colonne portanti degli ultimi di Inter è sicuramente Matteoche, alla soglia dei 35 anni, comincia a riflettere sulla sua carriera e sul suo futuro, non solo in campo. Per raccontarsi ha scelto di farlo con Cronache di Spogliatoio, che lo ha intervistato lo scorso 21 settembre, rivelando anche dei retroscena della vita privata del calciatore., nell’intervista, ha toccato diversi argomenti. Uno di questi è la scorsa finale di Champions, persa contro il Manchester City per 1-0, ricordata così dal numero 36: “La sconfitta in finale di Champions League ha fatto malissimo madi avere un’altra opportunità. Le sconfitte a volte insegnano più delle vittorie e infatti l’anno dopo abbiamo vinto lo scudetto della seconda stella. La finale di UCL è stata difficile da superare ma grazie alla mia famiglia sono riuscito”.