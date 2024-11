Udine20.it - Con il nuovo singolo “Poi passa” Cilio e Doro Gjat raccontano l’ambivalenza della vita

A due anni dall’uscita del primo ep “Liberami dal male” il cantautore udinese Mattiaha pubblicato il“Poi”, primo pezzo in collaborazione artistica con il rapper e cantautore friulanoche anticiperà l’uscita del suo primo e vero album. “Poiè un brano rivolto a chi una certa l’hata, ma non mi riferisco all’età – spiega l’autore classe 1986, le cui sonorità spaziano tra il pop il rap e il funky -, piuttosto a una certo momento delineato e fatto di scelte, responsabilità, burroni con davanti il vuoto. È una canzone intima, a tratti malinconica, ma proiettata sempre e comunque al futuro”. Il“Poi”Lo stile energico difa il paio con un timbro vocale caldo, una vena cantautorale e un concepimento sonoro in grado di rendere immediatamente riconoscibili i suoi brani.