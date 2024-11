Ilfattoquotidiano.it - Chi è Billie Jean King, l’ex tennista a cui è stato intitolato il torneo di tennis a squadre femminile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

18 settembre 2020. La Fed Cup cambia nome. D’ora in poi sarà nota come “Cup“. È la prima volta nella storia delche una competizione adi livello mondiale prende il nome da una donna. No, nulla a che vedere con la celebre canzone di Michael Jackson del 1983. Esiste comunque una canzone a lei dedicata scritta dal suo grande amico Elton John, intitolata Philadelphia Freedom, ma non è questo il punto.è un’icona del, nonché una delle più grandi sostenitrici con la racchetta della giustizia sociale e dell‘uguaglianza.Tra successi sportivi e battaglie sociali: la storia diConsiderata tra le migliorite della storia, la californiana ha vinto in carriera 78 titoli WTA; di questi, 12 titoli singolari, 16 titoli di doppio e 11 titoli di doppio misto in tornei del Grande Slam.