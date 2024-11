Ilrestodelcarlino.it - Cesena, c’è un derby da riscattare. L’ultima volta la spuntò la Reggiana

Storia dicasalinghi, partite mai banali e dal copione spesso imprevedibile. Dopo quello pareggiato con il Modena (2-2), sabato, va in scena quello con lae proprio contro i granata, il Cavalluccio ha perso l’ultimo faccia a faccia al Manuzzi, in campionato, con una cugina. Stagione 2022-2023, ovviamente torneo di serie C: il 20 febbraio andò in scena il confronto tra un, secondo in classifica, e la Regia, prima con quattro di vantaggio. I bianconeri di Domenico Toscano speravano di riaprire i discorsi in vetta, invece i gol di Nardi e Djamanca spensero gli ardori bianconeri, a nulla servì il gol di Mustacchio nel finale. A dieci gare dal termine ildiede il primo posto come inarrivabile, in realtà lada lì in poi perse per strada punti inaspettati e addirittura l’Entella si inserì e arrivò ad un certo punto ad essere primo.