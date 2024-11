Quotidiano.net - Catastrofi naturali e transizione verde. I timori degli italiani

Dopo il caro vita, in testa con il 46%, la seconda più importante fonte di preoccupazione per gliè rappresentata dai cambiamenti climatici che, con una quota del 42%, supera anche il problema della disoccupazione (39%). A evidenziare quanto sia sentito il tema clima dagli, oltre due terzi, è la settima edizione dell’indagine annuale proprio sul clima della Banca europea per gli investimenti (Bei). Dal 2018 e con il contributo di oltre 24 000 intervistati, l’indagine fornisce approfondimenti sulle opinioni delle persone che vivono nell’Unione europea e negli Stati Uniti riguardo ai cambiamenti climatici. Quest’anno BVA Xsight ha condotto per la BEI l’indagine online (da computer, tablet o cellulare) dal 6 al 23 agosto 2024 intervistando persone nei 27 Paesi dell’Unione europea e negli Usa.