Oasport.it - BJK Cup, l’Italia sfiderà la Slovacchia in finale. Sramkova: “Ho chance con Paolini”. Liptak: “Non vinciamo da anni…”

Leggi su Oasport.it

Laha sovvertito il pronostico della vigilia, sconfiggendo la Gran Bretagna per 2-1 nella semidella Billie Jean King Cup. Successo in rimonta sul cemento indoor di Malaga e così mercoledì 20 novembre (ore 17.00) le slovacche torneranno in campo per affrontarenell’atto conclusivo che metterà in palio il massimo trofeo per Nazionali di tennis femminile.Il capitano Matejha dichiarato: “Questo è un momento straordinario per noi ma anche per tutto lo sport slovacco. Da tanti anni nonquesto trofeo (prima e unica volta nel 2002, n.d.r.). Siamo incredibilmente felici per questo e speriamo di concludere nel migliore dei modi in. Il tennis slovacco ha avuto tante buone giocatrici in passato, anche quelle che io considero leggende. Ma da oggi posso considerare allo stesso livello anche questo gruppo”.