Binago, frontale tra auto e camion: muore ragazzo di 20 anni

20 novembre 2024 - Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8 in un incidente stradale. La sua auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente sulla Sp 21 nel comune di Binago in direzione Venegono Inferiore. Il ventenne alla guida di una Peugeot per cause ancora da determinare, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro un autocarro che trasportava ponteggi. Un impatto tremendo e violentissimo, come testimoniano le foto con il muso dell'autocarro praticamente "esploso". I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per il giovane deceduto nell'impatto mentre il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in codice giallo in ospedale.