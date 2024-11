Puntomagazine.it - Adelaida: Storia di una Resistenza e di una Lotta per la Libertà

Leggi su Puntomagazine.it

: La memoria e il coraggio di una donna esule, in un incontro a Benevento tra arte, politica e sofferenzaSabato 23 novembre 2024 (ore 17:00), nell’inedita e accogliente cornice di salotto letterario del Foyer del Teatro De La Salle, in attesa della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Benevento LibrAria incontra, una donna emblematica per il coraggio dell’impegno e dellacontro una tragica scia di violenza, che abbatte gli individui e le loro aspirazioni alla.L’iniziativa è promossa dal Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, la Consulta delle Donne e la Fondazione Benevento Città Spettacolo, con la partecipazione della Fidapa, dei Club Rotary, Inner Wheel, Lions Benevento Host e Lions Arco Traiano.