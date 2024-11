Terzotemponapoli.com - Vincente Coppa Davis 2024, le quote sulle favorite

Cup: Italia favorita sulla principale concorrente, la Spagna di Nadal e AlcarazFino al 24 novembre gli azzurri del tennis saranno impegnati nella fase finale della. Il team di Volandri è Campione in carica e cercherà di difendere il titolo dalle grinfie delle altre Nazionali.Cosa ne pensano i bookmakers sulla squadra favorita alla vittoria del torneo?Cosa ne pensano i bookmakers sulla squadra favorita alla vittoria del torneo? L’Italia non può che risultare in prima linea, con il tennis azzurro che sta vivendo un momento d’oro non solo grazie a Jannik Sinner, numero uno al mondo e fresco vincitore delle Nitto ATP Finals. Gli azzurri si giocheranno la famosa “insalatiera” principalmente con la Spagna, che avrà dalla sua il talento di Carlos Alcaraz e quello di un certo Rafa Nadal, all’ultimo ballo dopo oltre 20 anni di incredibile carriera.