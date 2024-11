Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/11/24

Allora, mi sbrigo subito a parlare del Trono classico così poi ho modo di soffermarmicosa più importante emersa nelladi oggi di, eh.Fatemi parlare un attimo dei pischelli e poi ci focalizziamovera notizia bomba della.Trono Martina De Ioannon: a Martina piace Ciro Solimano. Punto, stop, si vede, si nota, è palese.Oltre al bacio scattato in esterna ho notato pure una netta differenza di reazione della tronista all’uscita dallo studio della volta scorsa da parte di Ciro, rispetto all’uscita nellaodierna di Gianmarco Steri.La scorsa, quando era uscito Ciro, Martina era tutta agitata e pensierosa, questa volta mi è sembrata bella tranquilla tranquilla e scialla scialla.La differenza sta nel fatto che, essendo Gianmarco di Roma, sapeva di aver tranquillamente modo di parlarci dopo? Può essere, ciò non toglie che al momento le sue reazioni istintive mi sembrino tutte indicare l’interesse prevalente per il ragazzo campano.