Tragico incidente sulla A4: muore Michela Mazzetti, due feriti gravi

Un gravestradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A4, causando la morte di una donna e il ferimento grave di altre due persone. L’impatto, avvenuto in direzione Milano, ha coinvolto un’autocisterna carica di olio alimentare, un camion e un furgoncino Citroën con a bordo due donne veneziane.La dinamica dell’Le cause del sinistro sono ancora al vaglio della polizia stradale, ma la prima ricostruzione suggerisce che il furgoncino Citroën, per motivi ancora da chiarire, sia finito contro l’autocisterna che lo precedeva. L’impatto lo ha fermatocarreggiata, dove è stato violentemente tamponato da un camion guidato da un autotrasportatore 74enne di Pistoia. La violenza dell’urto ha spinto il furgoncino sotto il mezzo pesante, lasciandolo completamente incastrato.