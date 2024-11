Gaeta.it - Tragico incidente stradale in Basilicata: muore giovane tifoso del Foggia, per una domenica da dimenticare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticoha segnato la comunità sportiva e locale, portando via unavita e lasciando un segno indelebile tra i tifosi del. Samuele Bruno, 15 anni, non ce l’ha fatta dopo settimane di lotta per la vita a causa di gravi ferite riportate il 13 ottobre scorso. Quella giornata avrebbe dovuto essere di festa, con un viaggio di ritorno dalla partita di calcio trae Potenza, ma si è trasformata in un incubo. La tragedia ha coinvolto un gruppo di giovani, molti dei quali amici e supporter della squadra rossonera.L’mortale lungo la strada Potenza-L’si è verificato durante il viaggio di ritorno da Potenza, dove i ragazzi avevano assistito a una partita della loro squadra del cuore. La strada che collega Potenza aè stata teatro di uno scontro che ha portato alla morte immediata di tre giovani tifosi: Samuel Del Grande, 13 anni, Michele Biccari, 17 anni, e Gaetano Gentile, 21 anni.