Gaeta.it - Sohaib Teima estradato dalla Francia: indagato per l’omicidio della compagna ad Aosta

Un evento di grande rilevanza giudiziaria ha avuto luogo ieri, con l'estradizione di, un giovane di ventuno anni,all'Italia.è sospettatoprocura didi aver assassinato la suaAuriane Nathalie Laisne, di un anno più grande, lo scorso marzo. Il presunto omicidio è avvenuto in una chiesetta abbandonata a La Salle, situata nella Valle d', utilizzando un'arma da taglio. La questione, che ha attirato l'attenzione dei media, è complessa e si sviluppa su più livelli legali.Dettagli sull'estradizione e le accuseL'estradizione diera stata autorizzata già il 2 maggiochambre d'instructionCorte d'appello di Grenoble. Tuttavia, l'esecuzione è stata ritardata a causa dell'iter legale in corso in, in relazione a maltrattamenti subiti da Auriane.