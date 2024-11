.com - Seconda Categoria / Girone C: Arcevia leader, sette squadre in tre punti

In vetta è un continuo alternarsi, un equilibrio destinato a durare. NelD la formazione di Cesare Carletti ferma sul pari il Loreto, in quello F Cingolana SF e Villa Strada rendimento interno da prime della classeVALLESINA, 19 novembre 2024 – 7in treal vertice delC della. In vetta è un alternarsi continuo da una giornata all’altra e la lotta per la griglia play off è incerta e tutti, al momento, meriterebbero e l’equilibrio è destinato a durare.Monsano – Terre del LacrimaDopo la 9° giornata è l’, che ha vinto sul campo della Serrana (foto primo piano), ad occupare il primo posto. Nella pagina facebook della capolista si legge: “Quarto 1-0 stagionale portato a casa sul campo della Serrana in una trasferta tutt’altro che abbordabile.