Roma, 18enne scompare prima di andare a scuola: allarme per Maria Francesca Falco

È uscita dalla sua casa in zona piazza Bologna per, ma non è mai arrivata. L’ultima traccia è una localizzazione tramite una cella telefonica che fissa la sua presenza in via Santa Costanza, vicino a via Nomentana. Da quel momento, più nulla. Èper la scomparsa di una studentessa di 18 anni della quale si sono perse le tracce da martedì mattina. Si chiamae frequenta il liceo classico Giulio Cesare di corso Trieste.Lì avrebbe dovuto seguire le lezioni, come tutti i giorni, ma dopo essere uscita da casa è scomparsa. I familiari hanno lanciato un appello sui social segnalando come la giovane era vestita: indossava una giacca a vento North Face, maglione bianco, jeans e scarpe bianche. La studentessa è alta circa 180 centimetri, ha capelli castani lunghi e indossa gli occhiali.