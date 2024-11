Ilfattoquotidiano.it - Regionali: per Italia viva, Azione e +Europa nessun consigliere eletto in Emilia-Romagna e Umbria

“Qualcuno ha provato a buttarci fuori dalla coalizione e dimostrare che siamo irrilevanti. La politica dice che in Liguria senza di noi si è perso, ine inabbiamo vinto. Per me è matematica, o politica, puoi chiamarla sfiga o karma, ma è il dato di fatto è la sconfitta di chi dice: ‘Non aprite a, il centrosinistra può fare senza’”. Matteo Renzi commenta così, in una conferenza stampa al Senato, il risultato delle elezioniine la vittoria dei due candidati del centrosinistra Michele de Pascale e Stefania Proietti., senza simbolo ma con candidati in due liste civiche, è esclusa dalla ripartizione dei seggi. Rimangono a bocca asciutta ancheche correvano – in entrambe le Regioni – con una lista che includeva anche Socialisti, Repubblicani e altri civici.