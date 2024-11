Quotidiano.net - Regionali, finisce 2 a 1: il Pd si tiene l’Emilia-Romagna. E 5 anni dopo riprende l’Umbria

Roma, 19 novembre 2024 – Elly fa strike. Stravince in Emilia, come da copione, raggelando la controparte per la dimensione “schiacciante” del successo di de Pascale. In Umbria la partita è più combattuta, però alla fine la candidata del centrosinistra travolge la presidente leghista uscente, Tesei, che non ha potuto nemmeno contare sul traino del sindaco di Terni, Bandecchi. Non è una vittoria del campo largo, è una vittoria del Pd e in particolare della sua segretaria che ha riportato in piena salute un partito duefa agonizzante. Forse è diventato pure troppo florido: quasi il 43% nella ’cassaforte rossa’, più del 30% in Umbria. “Un risultato straordinario: il partito democratico si conferma il perno dell’alternativa alle destre – esulta – abbiamo saputo vincere con unità e umiltà”.