Gaeta.it - Oltre 100 amministratori marchigiani al congresso dell’Anci a Torino dal 20 al 22 novembre

L'assemblea nazionale dei comuni italiani è in programma adal 20 al 22e si preannuncia un evento di grande rilevanza.centolocali delle Marche parteciperanno a questo incontro, tra cui sindaci, assessori e consiglieri comunali, con l'obiettivo di discutere questioni fondamentali e stringere alleanze su vari temi che coinvolgono i municipi italiani. Ilrappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto, nonché un momento cruciale per rinnovare i vertici.I dettagli dell'assemblea: undenso di attivitàL'Anci, che si riunisce presso il Lingotto di, si appresta a rinnovare i propri vertici durante questa assemblea. L'evento, intitolato "Facciamo l'Italia giorno per giorno", prevede una molteplicità di tavoli di lavoro dove i rappresentantiporteranno le loro istanze al centro del dibattito nazionale.