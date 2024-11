Terzotemponapoli.com - Napoli, non solo ‘il campo’: parla Tommaso Bianchini

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lo Chief Revenue Officier del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le sue parole. “Valore del brand del? Un ringraziamento per questo straordinario evento. Sicuramente perre di brand e contenuti partiamo da un contenuto video. Il contenuto è lo strumento più potente di un club per connettersi coi tifosi in tutto il mondo. Sul brand abbiamo fatto un lavoro importante, un paio di mesi fa abbiamo celebrato i 20 anni di era De Laurentiis. Per 15-20 anni si èto essenzialmente di sport, dalla C allo scudetto. Un modello di calcio, un esempio per tutto il mondo credo: vincere lo scudetto con 80 milioni di utile non succederà mai più forse nel mondo del calcio”.: noncalcio“La società per 15 anni ha puntato sullo sport, ora facciamo un progetto sostenibile che si basa sul concetto di integrità.