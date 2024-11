Ilfattoquotidiano.it - Multa annullata dopo quattro anni a una persona senza fissa dimora: violò il lockdown durante il Covid, ma non aveva casa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un giudice di pace di Torino ha annullato lainflitta nell’aprile del 2020 a una, fermata dalle forze dell’ordine mentre si trovava in un parcoil primoper la pandemia da-19. La decisione è stata comunicata dall’associazione Avvocato di Strada, che ha fornito assistenza legale all’uomo.La vicenda risale ai giorni della prima ondata del-19: strade deserte, luoghi pubblici chiusi e l’obbligo di restare a. Ma Franco (nome di fantasia), come tanti altri, unanon ce l’ha. Le notti le trascorre in un dormitorio fuori città, che però è chiuso dalle 9 alle 18. Quel 17 aprile, Franco non sapeva dove andare visto che i luoghi frequentati abitualmente erano chiusi per le restrizioni pandemiche, così ha deciso di mettersi in un parco, cercando di non dare nell’occhio.