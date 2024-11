.com - Modà tornano live allo stadio san siro

A distanza di 11 anni dal loro trionfale esordio negli stadi nel 2014, iper la quarta voltaSANgiovedì 12 giugno 2025. La band dei record che ha conquistato premi e riconoscimenti e con all’attivo 8 dischi e 3 EP, si esibirà la prossima estate con uno show-evento dal titolo “LA NOTTE DEI ROMANTICI“, prodotto da VIVOCONCERTI, che ripercorrerà la loro lunga carriera di oltre vent’anni e i loro tantissimi successi. L’apertura delle prevendite è prevista per oggi, venerdì 15 novembre a partire dalle 14.00 per la messa in vendita online, mentre dal 20 novembre alle 11.00 per i punti vendita.La band ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.